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Girne Belediyesi Genel Zabıta ve Kent Güvenlik Birimi Artık Çok Daha Güçlü

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Girne Belediyesi Genel Zabıta ve Kent Güvenlik Birimi Artık Çok Daha Güçlü.
Girne Belediyesi Genel Zabıta ve Kent Güvenlik Birimi Artık Çok Daha Güçlü

Girne Belediyesi vatandaşların, belediye zabıtasının vermesi gereken hizmeti en iyi şekilde alması için hizmetlerin ve yatırımlarına güç katmaya devam ediyor. Girne Belediyesi Genel Zabıta ve Kent Güvenlik Birimi Şube Sorumlusu Mehmet Coşar’ın verdiği bilgide, her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimizde vatandaşların belediye zabıtasının vermesi gereken hizmeti en iyi ve en hızlı şekilde alabilmesi adına hizmet ağımızı mümkün olduğunca genişletmeye devam edeceklerini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada; “Mayıs ayında hem personel sayımızı hem de teknik donanım imkânlarımızı artırmayı planlıyoruz. 4 Şubat Cumartesiden itibaren 7 gün 24 saat kentteki güvenliği sağlamak için polisle birlikte kent güvenlik ekibimiz sahada olacaktır. Polis teşkilatımızla birlikte Girne’mizi daha güvenli bir kent yapmak için Girne Belediyesi olarak hazırız” dedi. Zabıta Kent Güvenlik Birimi, kent genelindeki parkların kontrolünü, nöbetçi eczanelerden gelen ihbarları yerinde kontrolü ve kent genelindeki Alo 185 den gelen ihbarlarla ilgili şikayetlerde yerinde müdahale ve kontrolü sağlayacaklardır.

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