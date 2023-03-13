Girne Belediyesi ile 5 bölge üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

İmzalanan protokol üniversitelerin bir çatı altında toplanması adına bir ilk olarak nitelendirildi.

Daha yaşanılabilir bir Girne için…

Girne Belediyesi ve Girne Bölgesi’nde bulunan beş üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı. Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Yalvaç katıldı.

İmzalanan protokol kent yönetiminde üniversitelerin de paydaş konuma getirilerek; eğitim konuları, teknik, bilimsel ve sanatsal konularda işbirliğini arttırmak amacı ile yürürlüğe sokulurken uygulama, ülke genelinde bir ilk olarak nitelendirildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve üniversite Rektörlerinin birer konuşma yaptığı tören, daha sonra protokol imzalanması ile son buldu.

ŞENKUL: “YENİ DÖNEMDE YENİ BİR GİRNE”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yeni dönemde yeni bir Girne yaratmak adına önemli bir protokole imza attıklarını belirterek bu protokolle birlikte; teknik, eğitim, bilim, sanat alanlarında işbirliğini arttırıp, daha güzel ve yaşanabilir bir Girne yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Protokole imza koyan üniversitelere katkıları için teşekkür eden Şenkul, belediyelerin hali hazırda kentteki üniversitelerle süregelen işbirlikleri olduğunu anımsatırken, bu işbirliğinin kapsamının genişletilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Üniversitelerin festivallerini ortak bir hale getirmek, toplu ulaşım konusunda bütünlük sağlamak gibi konularda çalışma yapmayı hedeflediklerini dile getiren Şenkul, amaçlarının kentte teknik, bilim sanat konuları başta olmak üzere her alanda destek alarak, bu günden çok daha güzel bir Girne yaratmak olduğunu söyledi.

VEHBİ: “HER TÜRLÜ KATKIYI YAPMAYA HAZIRIZ”

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Girne’de bulunan üniversitelerin bilgi birikimlerini ortak projelerde hayata geçirmesinin önemli olduğuna işaret ederek; kentin parçası olan üniversitelerin Girne’nin daya iyi bir kent olabilesi için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

SALİHOĞLU: “OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bu işbirliğinde yer almaktan mutlu olduklarını dile getirerek, Girne Belediyesi’nin, kent yaşamını daha kaliteli hale getirmek adına yaptığı bu girişimin oldukça önemli olduğunu belirtti

HAYDAR: “BİZLERİ SÜRECE DAHİL ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.”

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar 25 yıldır GAÜ’de görev yaptığını hatırlatarak, her geçen yıl artan nüfusla birlikte kent sorunlarının arttığına dikkat çekti. Bu sorunların aşılmasında Girne’deki tüm kurumların işbirliğinin önemine işaret eden Haydar, Girne Belediyesi’ne kent üniversitelerini bu sürece dahil ettiği için teşekkür etti.

YALVAÇ: “İLK KEZ BİR ÇATI ALTINDA TOPLANIYORUZ”

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Yalvaç, ilk kez bir protokol ile Girne’deki tüm üniversitelerin bir çatı altında işbirliğine gideceğini vurgulayarak, ülkedeki tüm üniversitelerin benzer işbirliği içerinde sorunların çözümüne dahil edilmesini gerekliliğine işaret etti. Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak çeşitli ülkelerde bulunan 62 üniversite ile işbirliğinde olduklarını hatırlatan Yalvaç, belediyenin projelerinde üniversitenin paydaşlarının tecrübelerinden de yararlanabileceğini kaydetti.

YARATAN: “ÖNEMLİ BİR ADIM VE ÖRNEK”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Yaratan ise üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet misyonu olduğunu dile getirerek, mevcut protokolün bu misyonun hayata geçmesinin ün önemli bir adımı ve örneği olduğunu söyledi.

PROTOKOL KAPSAMI

Girne Belediyesi ve Girne Bölgesi’nde bulunan beş üniversite arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen maddeler şu şekilde;