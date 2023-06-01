  • BIST 4.959,80
  • Altın 1323.829
  • Dolar 20.8075
  • Euro 22.4606
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Girne Belediyesi, Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor

» »
Girne Belediyesi, Kordonboyu’nda kurulan stantların, 2 Haziran Cuma akşamı hizmete açılacağını duyurdu.
Girne Belediyesi, Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor

Girne Belediyesi’nin el sanatlarının tanıtımı ve kültüre destek sağlamak adına her yıl Kordonboyu’nda kurduğu stantlar, 2 Haziran Cuma akşamı hizmete açılıyor.

Eylül ayının ikici haftasına kadar hizmet verecek olan stantlarda, Kıbrıs kültürüne özgü Koza, Lefkara, Lapta el işleri; ülkemizi tanıtıcı magnet, hediyelikler, seramik ve takıların satış ve sergisi yapılacak.

Her yıl gerek yerli, gerekse Girne’yi ziyaret eden turistlerin büyük ilgisi ve beğenisini gören stantlar haftanın her günü 18.00 – 00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:05
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu30 Mayıs 2023 Salı 11:38
  • Şenkul: Ülkemizde resmen trafik terörü yaşanıyor30 Mayıs 2023 Salı 11:26
  • Çocuk Şenliği 3 Haziran’da29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:24
  • Merdivenden düştü ayakları kırıldı!28 Mayıs 2023 Pazar 09:41
  • Kız meselesinden çenesini kırdılar ve ciddi darp ettiler!28 Mayıs 2023 Pazar 09:39
  • Girne'de 5 kişi 1 kişiyi ciddi darp etti!28 Mayıs 2023 Pazar 09:38
  • Girne'de Yangın27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:56
  • Kaybettiği İçin Slot Makinesini Hasara Uğrattı27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:51
  • Aranan şahıstan uyuşturucu alıp, sattılar27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti