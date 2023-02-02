Girne Belediyesi Park Bahçeler Birimi Çocuk Parkları ve Yeşil Alanlarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Şehir içindeki mezarlıklar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve ara sokakların yanı sıra çevre yolunda ’da temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, çocuklara ve vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için park ve yeşil alanlarda başlatılan yenileme ve temizlik çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini kaydettiler.

Çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, şehir genelinde park ve çocuk parkları alanlarında temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini belirten Girne Belediyesi Park Bahçeler Birimi, kesintisiz bir şekilde belirlenen planlar dahilinde temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.



