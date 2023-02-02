  • BIST 4.752,24
  • Altın 1162.567
  • Dolar 18.8069
  • Euro 20.5784
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Girne Belediyesi Park Bahçeler Birimi Çocuk Parkları ve Yeşil Alanlarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

» »
Girne Belediyesi Park Bahçeler Birimi Çocuk Parkları ve Yeşil Alanlarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor
Girne Belediyesi Park Bahçeler Birimi Çocuk Parkları ve Yeşil Alanlarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Girne Belediyesi Park Bahçeler Birimi Çocuk Parkları ve Yeşil Alanlarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Şehir içindeki mezarlıklar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve ara sokakların yanı sıra çevre yolunda ’da temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, çocuklara ve vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için park ve yeşil alanlarda başlatılan yenileme ve temizlik çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini kaydettiler.

 

Çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, şehir genelinde park ve çocuk parkları alanlarında temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini belirten Girne Belediyesi Park Bahçeler Birimi, kesintisiz bir şekilde belirlenen planlar dahilinde temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Resim Yarışması01 Şubat 2023 Çarşamba 14:20
  • Uyuşturucu tasarrufu suçundan mahkemeye çıkarılan sanık 5 ay ceza aldı01 Şubat 2023 Çarşamba 11:39
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu31 Ocak 2023 Salı 11:56
  • Girne'de Hırsızlık30 Ocak 2023 Pazartesi 15:00
  • Girne'de alkollü sürücü kazaya neden oldu30 Ocak 2023 Pazartesi 09:47
  • Girne'de alkollü sürücü kazaya neden oldu29 Ocak 2023 Pazar 22:44
  • Girne'de Kaza! Sebebi Alkol29 Ocak 2023 Pazar 20:45
  • Şenkul: Girne Belediyesi olarak duruşumuz çok nettir29 Ocak 2023 Pazar 14:13
  • Girne: Ses yaptığı için uyardı, ağır yaralandı29 Ocak 2023 Pazar 11:21
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu28 Ocak 2023 Cumartesi 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti