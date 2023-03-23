  • BIST 5.039,79
  • Altın 1209.368
  • Dolar 19.0331
  • Euro 20.7361
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Girne Belediyesi risk sıralama çalışmaları devam ediyor

» »
Girne Belediyesi risk sıralama çalışmaları devam ediyor
Girne Belediyesi risk sıralama çalışmaları devam ediyor

Girne Belediyesi risk sıralama çalışmaları devam ediyor

Girne Belediyesi kent genelinde riskli olarak adlandırılabilecek binaların tespiti adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bina risk sıralama çalışmaları kapsamında Belediye Mühendisleri ve gönüllü mühendislerden oluşturulan ekipler, Girne Belediyesi’ne yapılan konuyla ilgili başvuruları değerlendiriyor. Oluşturulan gönüllü mühendis ekibinde; İnşaat Mühendisleri Özer Seyitali, Adil Öztunç, Salih Göksaran, Hasan Dinçer, Havva Yetkili ve Mehmet Üçok yer alıyor.

dsc_1432-002.jpg

HAZIRLANAN RAPORLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ekiplerin günde ortalama yedi binanın denetimini gerçekleştirdiği açıklanırken, yapılan denetimler sonucunda oluşturulacak olan raporların değerlendirmeye alınacağı kaydedildi. Yapılacak değerlendirme sonucunda nasıl bir yol haritası izleneceği yönünde hareket planının belirleneceğine yer verilen açıklamada, ilk kontrollerin inceleme kapsamında yapıldığına yer verildi.  

dsc_1438.jpg

Risk sıralama çalışmalarında yer almak isteyen gönüllü mühendislerin, Girne Belediyesi’ne başvurarak, oluşturulan ekiplere dahil olabilecekleri belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Polat Hayatını Kaybetti!21 Mart 2023 Salı 15:03
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık21 Mart 2023 Salı 14:38
  • Girne Belediyesi Kütüphane Haftası kapsamında okuma etkinliği düzenliyor.21 Mart 2023 Salı 14:35
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti20 Mart 2023 Pazartesi 12:24
  • Girne Belediyesi’nden Yaşlılar Haftası Etkinliği20 Mart 2023 Pazartesi 11:13
  • Konuşayım diye aldığı telefonu geri getirmeyerek çaldı!17 Mart 2023 Cuma 11:25
  • Girne'de iş başvurusuna gittiği iş yerinde hırsızlık yaptı!17 Mart 2023 Cuma 11:24
  • Girne bölgesi elektrik kesintisi!17 Mart 2023 Cuma 08:50
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!16 Mart 2023 Perşembe 15:34
  • Girne Yarı Maratonu 2023 Ana Sponsoru belirlendi16 Mart 2023 Perşembe 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti