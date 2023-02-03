Girne Belediyesi’ne ait çocuk parklarında alkol, sigara ve nargile içilmesi yasaklanıyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’ne ait çocuk parklarında alkol, sigara ve nargile içilmesi veya satılmasının engellenmesi adına düzenleme yapılması kararı aldıklarını belirterek, “Çocuk parkları çocuklarındır” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çocuk parklarında yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şenkul, Girne Belediye Meclisi’nde dün akşam yeni dönemde Girne Belediyesi’ne ait çocuk parklarında alkol, sigara ve nargile içilmesi veya satılmasının engellenmesi adına düzenleme yapılması kararı alındığını belirtti.

Söz konusu ürünlerin geçmiş dönemde satılmasının önüne açan kira sözleşmeleri yeni dönemde geçerli olmayacağını kaydeden Şenkul, “Bu noktadan hareketle dün alınan karar çerçevesinde yeniden düzenleme yapılarak kira sözleşmeleri uzatılacaktır. Çocuk parkları çocuklarındır” dedi.