Girne İyilik Gönüllüleri Dernek Binası açıldı

Girne İyilik Gönüllüleri Dernek Binası bugün düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Caddesi , Beycanlar Mağazalarında faaliyete geçen dernek binasının açılışı Girne İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter , Girne Beleidye Başkan Nidai Güngördü ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş yaptı.

Açılışta konuşan ,Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal,gönüllülerin, 2 yıldır iyilik için canla başla çalıştıklarını belirterek, bugün , daha fazla çalışmalarına , daha fazla proje üretmenlerine olanak sağlayacak bir dernek binasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kutsal, gerek dernek binası gerekse bu güne kadar yaptıkları çalışmalarda , kendilerine yardımcı olan Vakıfla İdaresine teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, Oya Kutsal Liderliğindeki Girne iyilik gönüllülerinin, uzun zamandır gönüllülük esasıyla çok güzel işler yaptıklarını belirterek, Girne İyilik gönülllerini çalışmalarından dolayı kutladı.

Girne İyilik Gönüllüleri’nin, gönüllülük esasıyla,pandemi dönemi ve öncesinde, ihtiyaçlı insanlara yardım sağladığını, sokak hayvanları , çevre temizliği, kadınların eğitilmesi konusunda birçok projeyi hayata geçirdiğini , birçok alana katkı koyduğunu dile getiren Benter,dernek binasının faaliyete geçmesiyle, bu güzel projelerin artarak devam edeceğine inanç belirtti.Toplumları kötüye sürükleyen şeyin bencillik olduğunu vurgulayarak, toplumları ayağa kaldırmanın , iyilik , dayanışma ve yardımlaşmayla mümkün olabileceğini vurgulayan Benter,dernek binasının iyilik yapmak isteyen herkese açık olacağını ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,insan yaşamında, başka canlılara yardım etme duyusunun olmasının önemine vurgu yaparak, Girne iyilik gönüllülerinin , 2 yıldır, ihtiyaçlı aileler, engelli bireyler, soka hayvanları eğitim ve çevre konularında birçok iyilik projesini hayata geçirdiğini anımsattı.

Pandemi sürecinde, dayanışma , iyilik yapma gibi duyguların daha da pekiştiğini ve girne İyilik Gönüllülerinin bu süreçte ihtiyaçlı birçok insana ulaştığını kaydeden Güngördü,dernek binasının faaliyete geçmesinin , bu çalışmalara bir süreklilik ve ivme kazandıracağına inanç belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin son dönemde, İbrahim Benter yönetiminde yaptığı çalışmaların da takdire şayan olduğunu dile getiren Güngördü, Girne’de iyilik mutfağının oluşması konusunda fiziki mekan yaratılması halinde, belediye olarak mutfağın oluşturulmasına katkı koyacaklarını söyledi.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş de iki yıldır Girne İyilik Gönüllülerinin , iyilik adına özveriyle sürdürdükleri faaliyetleri takdirle takip ettiklerini belirterek, Vakıflar İdaresi ve Girne İyilik Gönüllülerini kutladı.

Sinan Güneş , Girne İyilik Gönüllülerinin faaliyetlerine her zaman katkı koymaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Atatürk Caddesi Beycanlar Mağazalarında faaliyet gösterecek dernek binasında, gönüllüler faaliyetlerini sürdürürken, ayrıca el emeği ürünler de satışa sunulacak, çeştli eğitim faaliyetleri de düzenlenecek.

bugün düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Caddesi , Beycanlar Mağazalarında faaliyete geçen dernek binasının açılışı Girne İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter , Girne Beleidye Başkan Nidai Güngördü ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş yaptı.

Açılışta konuşan ,Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal,gönüllülerin, 2 yıldır iyilik için canla başla çalıştıklarını belirterek, bugün , daha fazla çalışmalarına , daha fazla proje üretmenlerine olanak sağlayacak bir dernek binasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kutsal, gerek dernek binası gerekse bu güne kadar yaptıkları çalışmalarda , kendilerine yardımcı olan Vakıfla İdaresine teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, Oya Kutsal Liderliğindeki Girne iyilik gönüllülerinin, uzun zamandır gönüllülük esasıyla çok güzel işler yaptıklarını belirterek, Girne İyilik gönülllerini çalışmalarından dolayı kutladı.

Girne İyilik Gönüllüleri’nin, gönüllülük esasıyla,pandemi dönemi ve öncesinde, ihtiyaçlı insanlara yardım sağladığını, sokak hayvanları , çevre temizliği, kadınların eğitilmesi konusunda birçok projeyi hayata geçirdiğini , birçok alana katkı koyduğunu dile getiren Benter,dernek binasının faaliyete geçmesiyle, bu güzel projelerin artarak devam edeceğine inanç belirtti.Toplumları kötüye sürükleyen şeyin bencillik olduğunu vurgulayarak, toplumları ayağa kaldırmanın , iyilik , dayanışma ve yardımlaşmayla mümkün olabileceğini vurgulayan Benter,dernek binasının iyilik yapmak isteyen herkese açık olacağını ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,insan yaşamında, başka canlılara yardım etme duyusunun olmasının önemine vurgu yaparak, Girne iyilik gönüllülerinin , 2 yıldır, ihtiyaçlı aileler, engelli bireyler, soka hayvanları eğitim ve çevre konularında birçok iyilik projesini hayata geçirdiğini anımsattı.

Pandemi sürecinde, dayanışma , iyilik yapma gibi duyguların daha da pekiştiğini ve girne İyilik Gönüllüleri’nin bu süreçte ihtiyaçlı birçok insana ulaştığını kaydeden Güngördü,dernek binasının faaliyete geçmesinin , bu çalışmalara bir süreklilik ve ivme kazandıracağına inanç belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin son dönemde, İbrahim Benter yönetiminde yaptığı çalışmaların da takdire şayan olduğunu dile getiren Güngördü, Girne’de iyilik mutfağının oluşması konusunda fiziki mekan yaratılması halinde, belediye olarak mutfağın oluşturulmasına katkı koyacaklarını söyledi.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş de iki yıldır Girne İyilik Gönüllüleri’nin, iyilik adına özveriyle sürdürdükleri faaliyetleri takdirle takip ettiklerini belirterek, Vakıflar İdaresi ve Girne İyilik Gönüllüleri’ni kutladı.

Sinan Güneş,Girne İyilik Gönüllüleri’nin faaliyetlerine her zaman katkı koymaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Dernek binasında, gönüllüler faaliyetlerini sürdürürken, ayrıca el emeği ürünler de satışa sunulacak, çeştli eğitim faaliyetleri de düzenlenecek.