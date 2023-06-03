Girne-Tatlısu Anayolu'nda Kaza! 2 Kişi Yaralandı

03.06.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 14-15’inci kilometreleri arasında, Paul Martin FARMER (E-65) yönetimindeki NV 285 plakalı araç ile Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Carrington Sitesi önlerine geldiğinde, trafiğin yavaşlaması nedeniyle önündeki araca çarpmamak için ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve banket içerisindeki köprü başı taşı ile reklam direğine çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle olduğu yerden sökülen direk, anayola çıkmak için tali yolda bekleyen Hammad HAMAD (E-23) yönetimindeki ZRK 613 plakalı aracın üzerine düşmüştür.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Paul Martin FARMER ve araçta yolcu olarak bulunan Christina FARMER (K-65), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.