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Girne - Tatlısu Anayolu'nda meydana gelen kazada bir kişi öldü

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Lefkoşa, 26 Temmuz 25 (TAK): Girne - Tatlısu Anayolu’nda bu sabah 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, yoldan çıkarak takla atan araç sürücü yaşamını yitirdi.
Girne - Tatlısu Anayolu'nda meydana gelen kazada bir kişi öldü

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza,  Waıll Mohammed Omar Ahmad Ahmad’ın (E-24), yönetimindeki  KU 963 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada Sun Valley Sitesi önlerinde dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine doğru yolun solunda çıkarak çıkıp toprak banket içerisindeki köprü başına aracının ön kısmı ile çarpıp takla atıp bir restoran ait reklam tabelasına çarpıp durmasıyla oldu.

Kaza sonucu Waıll Mohammed Omar Ahmad Ahmad olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Fartun Bashır Abdullahı (K-30) ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

 

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