Girne Üniversitesi’nin KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sınavı 17 Mayıs’ta!

Girne Üniversitesi’nin KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 17 Mayıs’ta yapılacak!

Girne Üniversitesi’nin 2025-2026 akademik yılı için düzenlediği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 10:30’da gerçekleştirilecek. Sınav, tek oturum halinde Girne Üniversitesi Kampüsü’nde yapılacak.

Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2025 olan sınava, KKTC vatandaşı öğrenciler ile lise eğitimlerinin son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilecek. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, Girne Üniversitesi’nin 14 fakültesi ve 7 meslek yüksekokulunda bulunan toplam 69 lisans ve ön lisans programına yerleşme hakkı elde edecek. Sınavın ardından ise adaylar, üç farklı bölüm tercihi yapabilecek.

Yerleştirme işlemi, adayların sınav puanına ve ilgili bölümlerin kontenjan durumuna göre gerçekleştirilecek. Bunun yanında, kolej mezunları veya mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT ve ACT gibi uluslararası sınav sonuç belgeleriyle de Girne Üniversitesi’ne kayıt yapabilecek.

Başvuru için gerekli evraklar neler?

KKTC vatandaşı öğrenciler, başvurularını sınav başvuru formu ile birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile Girne Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan ilgili birime yapabilecek. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet vesikalık fotoğraf ve lise öğrenimlerini KKTC’de kesintisiz dört yıl boyunca tamamladıklarını belgeleyen evrak ile başvuruda bulunabilecek. Sınava başvuru yapan adaylar, sınav giriş belgelerine http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr web sitesi üzerinden ulaşabilirler.

Online başvuru seçeneği!

Adaylar için ayrıca online başvuru imkanı da sunulurken, başvurular; http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecek. Online kayıt işlemleri için bilgi almak isteyen adaylar 0548 841 12 17 ve 0548 829 99 41 numaralı WhatsApp hatlarıyla iletişime geçilebilir. Elden başvuru yapmak isteyen adaylar ise; Girne Üniversitesi Kampüsü’nde sınav başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı bilgi ve güncellemeler için ise adaylar, https://aday.kyrenia.edu.tr/kktc-ogrencileri/ adresi üzerinden ve 0548 841 12 17, 0548 829 99 41, 0542 880 26 00 ve 0548 856 26 00 WhatsApp hatlarından bilgi alabilir.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Başarılı öğrenciler için büyük bir fırsat!”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu “Üniversite olarak, kaliteli eğitim anlayışımızı benimseyen ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek isteyen öğrencilerimize en iyi imkanları sunmayı hedefliyoruz. Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, adayların akademik başarılarını değerlendirmek ve onlara burs imkanları sağlamak açısından büyük bir fırsat sunuyor” dedi. Girne Üniversitesi olarak, her öğrencinin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabileceği bir eğitim ortamı sağlama amacında olduklarını ifade eden Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Üniversitemiz, güçlü akademik kadrosu, çağdaş eğitim anlayışı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla, gençlere uluslararası standartlarda bir eğitim sunuyor. Bu sınav, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve onların hedefledikleri bölümlere yerleşmeleri için önemli bir fırsattır. Tüm adayları sınavımıza katılarak Girne Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.