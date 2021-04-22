Girne'de 4 işyeri mühürlendi

Yasal mevzuat ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen 2 işyeri olmak üzere toplam 4 işyeri mühürlendi, 1 işyerine de Covid önlemlerine uygun çalışmaması nedeniyle para cezası kesildi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan resmi kontrollerde, 08 - 20 Nisan 2021 Tarihleri Arasında Toplamda 273 İşletme, Hijyen Ve Covid-19 Önlemleriyle İlgili Denetlendi, Covid Önlemlerine uygun çalışmadığı gerekçesiyle 2 İşyeri, Yasal mevzuat ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen 2 işyeri olmak üzere toplam 4 işyeri mühürlendi, 1 işyerine de Covid önlemlerine uygun çalışmaması nedeniyle para cezası kesildi.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 08 Nisan - 20 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 273 işyerinin denetlendiği aktarıldı.

Girne Belediyesi, Covid-19 Pandemisinin tüm dünyayı etkilemeye halen devam ettiği bugünlerde ticari hizmet veren işletmeleri Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde yayınlanan genel Covid önlemlerinin alınmasıyla ilgili resmi kontrollerle takip etmeye ve bu kontrollerin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Baskın niteliğindeki gece denetimlerine de devam edildiği genel işyeri kontrolleri kapsamında 25 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri Covid önlemleri gereği çalışma saatleri dışında çalıştığı için para cezası kesilerek mühürlenirken bir işyeri de PCR testlerini yenilemediği için mühürlendi.

Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışların da Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alış verişleri esnasındaki Covid önlemlerinin kontrolü için Sağlık ve Zabıta ekiplerinin görev aldığı belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü :

“Pandemi yönetiminde hayati önem arz eden resmi kontroller, pandeminin ilk gününden bugüne kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Bu kontrollerdeki amacımız, insan sağlığı için bulaş riski olabilecek unsurların kontrolü, gerek esnafın gerekse tüm vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Günlük hayatın devamı yanında ekonomik hareketliliğin sürdürülmesi için hepimizin bu sürece aktif katkı koyması zaruridir. Yaşadığımız şu zor günlerde bir kez daha kapanma olmaması içindir. Vaka sayılarının kontrol altında tutulması ve sağlık çalışanlarımızın yükünün hafifletilmesi için maske, mesafe, hijyen kurallarının her birey tarafından yerine getirilmesi elzemdir. Ticari İşletmelerin sorumluluğu daha fazla olduğundan gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Sektörlerin kapanmaması için kurallara uygun çalışmayan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir” dedi.