Girne'de alkollü kadın polisi darp etti!

Girne’de dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen olayda ise, 387 miligram alkol etkisindeki S.Ç.K.’nin (K-36), kendisini uyaran polis memuruna küfür ettiği, polisin tişörtünü çekerek yırttığı, sol kolunu ısırarak ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak polisi darp edip, görevinden men ettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olay, şahsın apartmanın giriş kısmında makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle, olay yerine polisin gelmesiyle meydana geldi.

Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.