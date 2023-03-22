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Girne’de bugün elektrik kesintisi olacak

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Girne bölgesinde bugün 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Girne’de bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne bölgesinde bugün 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30-13.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü, Ertuğrul Apakan Spor Salonu civarı ve Barış Parkı civarına elektrik verilemeyecek.

GİRNE SOSYAL KONUTLAR VE PALİDAMA APARTMANLARI BÖLGESİNDE 3 SAATLİK KESİNTİ

Girne Sosyal Konutların bir kısmı ve Palidama Apartmanları bölgesinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

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