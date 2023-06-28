  • BIST 5.759,11
  • Altın 1600.999
  • Dolar 26.0287
  • Euro 28.4771
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKADiyabet 2050 yılının salgını: 1,3 milyar insan tehlikede

Girne’de Çirkin Olay! 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu!

» »
Girne’de 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan zanlı, yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.
Girne’de Çirkin Olay! 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu!

Girne’de 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan S.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Girne’de bir arkadaşının evine misafir olarak giden zanlının, arkadaşının 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.  

Polis, kız çocuğunun annesinin şikayeti üzerine zanlının Değirmenlik bölgesinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti. 

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede çocuklarla ilgili birçok video ve fotoğraflar belirlediklerini açıklayan polis, zanlının başka suçlarının da ortaya çıkabileceğini söyledi.  

Polis, kız çocuğunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki çocuk psikiyatrisi tarafından muayene edildiğini ve tıbbi raporun beklendiğini aktardı.  

 

Zanlının da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini dile getirdi, teminat talep etti. 

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu21 Haziran 2023 Çarşamba 14:32
  • Girne’de Sivrisineklerle Mücadele Yıl Boyunca Devam Ediyor21 Haziran 2023 Çarşamba 13:32
  • Girne'de dikkatsiz sürücü motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı21 Haziran 2023 Çarşamba 11:21
  • 38 yaşında ölü bulundu!20 Haziran 2023 Salı 15:27
  • Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul: 90 adet binanın risk grubunda olduğu tespit edildi19 Haziran 2023 Pazartesi 18:17
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi19 Haziran 2023 Pazartesi 10:35
  • Yetkili Makamdan İzinsiz Müzik Yayını Yapmak18 Haziran 2023 Pazar 12:02
  • Girne'de bıçaklı kavga: Zanlılar teminata bağlandı17 Haziran 2023 Cumartesi 10:47
  • Girne'de Trafik Kazası!16 Haziran 2023 Cuma 11:29
  • Girne Belediye Başkanı Şenkul: Arıtma sorunu konusunda tam sorumluluk aldık15 Haziran 2023 Perşembe 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti