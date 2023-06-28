Girne’de Çirkin Olay! 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu!

Girne’de 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan S.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Girne’de bir arkadaşının evine misafir olarak giden zanlının, arkadaşının 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, kız çocuğunun annesinin şikayeti üzerine zanlının Değirmenlik bölgesinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede çocuklarla ilgili birçok video ve fotoğraflar belirlediklerini açıklayan polis, zanlının başka suçlarının da ortaya çıkabileceğini söyledi.

Polis, kız çocuğunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iki çocuk psikiyatrisi tarafından muayene edildiğini ve tıbbi raporun beklendiğini aktardı.

Zanlının da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini dile getirdi, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.