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Girne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçesine daldı: 5 kişi yaralandı

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Girne’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü Mustafa Kaymak direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir evin bahçesine girdi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
Girne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçesine daldı: 5 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 03.00 sıralarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, 26 yaşındaki Mustafa Kaymak 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HJ 060 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağında bulunan Çelebi Sokak’a dönüşe geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ikametgahı çevreleyen taş duvara çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden HJ 060 plakalı araç, evin bahçesi içerisindeki çit selvi ağacına da çarpıp durduğu belirtildi.

ALKOLLÜ ARAÇ SÜRÜCÜ TABURCU OLDU

Kaza sonucu yaralanan HJ 060 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kaymak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

YARALANAN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Araçta yolcu olarak bulunup yaralanan 26 yaşındaki Mehmet Aydıncılar, 27 yaşındaki Muhammet Bal, 21 yaşındaki Elif Seven ve 21 yaşındaki Melisa Kaya ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar. Araç sürücüsü Mustafa Kaymak tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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