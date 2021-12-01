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Girne'de elektrik kesintisi!

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Girne ilçesinde bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek.
Girne'de elektrik kesintisi!

Girne ilçesinde bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek.

Girne’de Bahçeli Akkılınç Lastik servisi deniz tarafı, Malvides Homes bölgesi ve Bahçeli sahil bölgesine yedi saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, 09.00-16.00 saatleri arasındaki kesintinin orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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