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Girne'de Feci Olay! Bıçak ile Öldürmeye Çalıştı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Feci Olay! Bıçak ile Öldürmeye Çalıştı!

09.06.2023 tarihinde, saat 00:50 sırlarında, Girne’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, D.S.(E-21), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile öldürmek kastıyla M.C.K.(E-25)’yi sağ şakak ve elinden yaralamak suretiyle katle teşebbüste bulunmuştur.

            Akabinde M.C.K. ve E.Ö.K.(E-19), D.S.’nin elindeki bıcağı alıp, D.S.’yi kalça ve sağ bacak kısmından yaralamış ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, D.S. ve M.C.K. kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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