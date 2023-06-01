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Girne’de halı saha otoparkında kavga: 5 zanlıya ek tutukluluk

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Girne’de halı saha otoparkında meydana gelen kavga sonucunda tutuklanan zanlılar Mehmet Fırlar, Mehmet Tunç, Samet Çetin, Ahmet Temizüd ve Umut Arık, soruşturma kapsamında 2 gün daha tutuklu kalacak.
Girne’de halı saha otoparkında kavga: 5 zanlıya ek tutukluluk

Girne’de halı saha otoparkında meydana gelen “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Fırlar, Mehmet Tunç, Samet Çetin, Ahmet Temizüd ve Umut Arık dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.20 raddelerinde Girne’de İstiklal Sokak üzerinde bulunan faaliyet gösteren halı sahanın otopark kısmında, Girne’de sakin zanlılar Mehmet Fırlar, Mehmet Tunç, Samet Çetin, Ahmet Temizüd Ve Umut Arık  ile birlikte bir taraf olup, saha içerisinde tartıştıkları gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde; Girne’de sakin V.B.’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi-güzel vurup, ciddi bir şekilde darp ederek, çenesinin kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattıklarını mahkemeye aktardı.  

Polis, V.B.’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiğini belirterek, yapılan şikayet üzerine zanlıların 27 Mayıs 2023 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların ifade verdiğini alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca incelenecek kamera görüntüleri bulunduğundan soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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