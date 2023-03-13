Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor

2 Ocak - 9 Mart tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 351 işletme; genel hijyen, gıda güvenliği ve halk sağlığı uygulamaları ile ilgili olarak mercek altına alındı. Kişisel hijyen nedeniyle insan sağlığını etkileyen güzellik salonları ile berberler de hijyen kontrollerinden geçirilmeye devam ediliyor.

Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar durumunda ilgili işletmeler uyarılmakta ve yazılı süreli ihbarlar verilerek düznelemeler talep edilmektedir.

Yapılan kontrollerde yasal mevzuat ile ilgili eksikleri bulunan Nesil Macunları Depo ünitesi ile hijyen koşullarla yasal mevzuatta eksiklikleri bulunan Kasaba Cafe ve Tombik Yaprak Döner Restaurant olmak üzere toplam 3 tane gıda işletmesinin faaliyetleri durdurularak mühürlenmiştir. Mühürlenmeye müteakip tüm eksiklerini gideren işletmeler, uygun hale geldiklerinden yeniden faaliyetleri izinlendirilmiştir.

OKULLARA HİJYEN OPERASYONU

Girne Belediyesi hudutları içerisinde bulunan tüm eğitim kurumlarının okul kantinlerinin hijyen denetimleri yapılmış; genel alanlarda ise pest kontrol ile ilgili olan tüm zararlı vektörlerin mücadelesi de tamamlanmıştır. Ayrıca, bu yıl tüm orman çamları için son derece tehlikeli bir aşamaya gelen çam kese böceğine karşı okullarda bulunan çam ağaçlarının ilaçlaması da yapılmıştır.

RUTİN KONTROLLER VE CEZALAR

Belediyenin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırlarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 6 tane işletme yazılı olarak uyarılmış; 19 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verilmiştir. 3 tane farklı market ve büfe işletmesinde ayrıca Belediye Açık pazarında bulunan bir kuruyemişçide tespit edilen ve insan tüketimine uygun bulunmayan muhtelif gıda ürünlerine de imha edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından el konulmuştur. Yasalmevzuat ve hijyen ile ilgili eksiklikleri bulunan bir işletmeye ise toplam 20.344.50 TL para cezası kesilmiştir.

ŞENKUL: “ÖNCELİKLİ AMAÇ TOPLUM SAĞLIĞI”

Belediyeler Yasası’nın geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde güncellenmiş olması nedeniyle belediyelere verilen ceza kesme limitleri asgari ücrete endekslendiğini kaydeden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu nedenle cezai işlemlerde vatandaşın yüksek meblağlar ile mağdur olmaması adına; yasal sorumluluklarını kendilerine tanınan süre içerisinde gidermelerinin önemli olduğuna işaret etti.

Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında yapılan resmi hijyen kontrollerinde öncelikli amacın toplum sağlığının korunması olduğuna dikkat çeken Şenkul, “yaşamı ve insani değerleri korumaya odaklı bir hizmet anlayışı ile Girne genelinde ticari veya kurumsal hizmetlerini sürdüren işletmeci ve esnafın tüm yasal mevzuat kriterlerini uygulamaları günlük yaşam döngüsü ve başarıyla çalışan bir düzen sağlanması açısından hepimiz için önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.