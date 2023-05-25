Girne'de İş Kazası

23.05.2023 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne’de, bir işletmede dağıtımcı olarak çalışan Nihat KUTLUAY (E-30), kullanımındaki dağıtım aracından el arabasına koymuş olduğu 15 kasa kolayı, bir restoranın deposuna götürdüğü sırada, ayağının kayması sonucu söz konusu kola kasaları üzerine düşerek adı edileni yaralamıştır.
Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Olay polise 24.05.2023 tarihinde bildirilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.
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