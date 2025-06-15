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Girne’de kaçak döviz bürosu: Üç kişi tutuklandı, bir kişi ikinci kattan atladı

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Girne’de apartman dairesinde izinsiz döviz alım satımı yapan üç kadın polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında ikinci kattan atlayan bir zanlı yaralanırken, yasal statüsünün de olmadığı belirlendi.
Girne’de kaçak döviz bürosu: Üç kişi tutuklandı, bir kişi ikinci kattan atladı

Girne’de kaldıkları evi döviz bürosu olarak kullanan üç kişi tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne'de dün 14.00 sıralarında Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Ekipleri tarafından bir adrese yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, bir apartman dairesinde D.U.E (K-39) ve C.P.I’nın (K-22) yetkili makamdan izinsiz döviz alışverişi yaptıkları tespit edildi.

Konu evde yapılan aramada, para sayma makinesi, 7 diz üstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 12 cep telefonu, 2 şifre matik, muhtelif evrak ve toplam 229 bin 400 TL, 2 bin 365 euro, 1904 Amerikan doları, ayrıca hasarlı halde 772 Amerikan doları, 170 sterlin, 10 euro, 25 İşkoç parası ve 1910 TL bulunarak emare alındı.

Ayrıca evde arama yapılacağı sırada, ev sakini A.O (K-36) polisleri fark etmesi üzerine, polisten kaçmak maksadıyla ikinci kattan atlayarak yaralandı.

A.O. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisi ardından, Ortopedi Servisinde gözetim altına alındı.

A.O.’nun yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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