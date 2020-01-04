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Girne’de Kadına Tecavüz İddiası

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Girne’de Kadına Tecavüz İddiası
Girne’de Kadına Tecavüz İddiası

Girne’de arabasının içerisinde yolcu koltuğunda bulunan 25 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan O.Ö hakkında 5 gün tutukluluk emri verildi.

O.Ö’nün 30 Aralık 2019 tarihinde saat 2.30 sıralarında Girne’de arabasının içerisinde yolcu koltuğunda bulunan 25 yaşındaki kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor.

O.Ö’nün Avukatından Garip Bir İddia

O.Ö’nün avukatı ise kadın ile müvekkilinin aylardır birlikte olduğu şeklinde garip bir iddiada bulundu.

İddianın garipliği ise, bir ilişki içinde rıza dışı cinsel birliktelik kurmaya çalışmak fiilinin sıkça yaşanan bir şey olmasından kaynaklanıyor.

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