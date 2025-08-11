  • BIST 11072.61
  • Altın 4390.203
  • Dolar 40.7066
  • Euro 47.3799
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Girne’de "ses çıkarma" kavgası: 3 yaralı, 1 tutuklu

» »
Polisten verilen bilgiye göre, A.B.T., H.T. ve E.H.H., ambulans ile kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Girne’de "ses çıkarma" kavgası: 3 yaralı, 1 tutuklu

Girne’de kalmakta oldukları apartmanın merdiven boşluğunda bugün saat 02.00 sıralarında ses çıkarma konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, G.B.(E-50) 161 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.B.T.(E-21)’yi karın ve sol bacak, H.T.(E-50)’yi bel ve E.H.H.(E-21)’yi ise karın kısımlarından ağır şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, A.B.T., H.T. ve E.H.H., ambulans ile kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

G.B. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Plajlardaki Yasa Dışılık ve Taciz Devam Ediyor!31 Temmuz 2025 Perşembe 12:34
  • 10. Girne Çarşı Şenliği başladı31 Temmuz 2025 Perşembe 11:07
  • LAÇ Belediyesi ile SPOT’tan deniz kaplumbağaları için uyarı31 Temmuz 2025 Perşembe 11:06
  • Girne’de harnup toplamaya başlama tarihi 15 Ağustos30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:27
  • Girne - Tatlısu Anayolu'nda meydana gelen kazada bir kişi öldü26 Temmuz 2025 Cumartesi 10:00
  • Girne Limanı’nda uyarı grevi21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:21
  • Alkollü sürücü, önce kaldırım taşları ile ağaca, ardından da park halindeki araca çarptı19 Temmuz 2025 Cumartesi 14:20
  • 10. Girne Çarşı Şenliği Ziya Rızkı Caddesi’nde başlıyor17 Temmuz 2025 Perşembe 19:23
  • Şirket Parasını Borçlarına Aktardı!09 Temmuz 2025 Çarşamba 13:22
  • Girne’de Hareket Halindeki Araçta Tartışma: Direksiyona Müdahale Kazayla Sonuçlandı09 Temmuz 2025 Çarşamba 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti