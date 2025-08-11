Girne’de "ses çıkarma" kavgası: 3 yaralı, 1 tutuklu

Polisten verilen bilgiye göre, A.B.T., H.T. ve E.H.H., ambulans ile kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Girne’de kalmakta oldukları apartmanın merdiven boşluğunda bugün saat 02.00 sıralarında ses çıkarma konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, G.B.(E-50) 161 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.B.T.(E-21)’yi karın ve sol bacak, H.T.(E-50)’yi bel ve E.H.H.(E-21)’yi ise karın kısımlarından ağır şekilde yaralandı.

G.B. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.