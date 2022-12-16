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Girne'de Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Teminata Bağlandı

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Girne’de park alanı içerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Yunus Salihoğlu’nu bıçaklayan zanlı Eray Kenanoğlu, teminata bağlandı.
Girne'de Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Teminata Bağlandı

Girne’de meydana gelen "Yaralama”, “Terör Yaratmak Amacı ile Bıçak Taşıma” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı Eray Kenanoğlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İlyas Güney, zanlı Eray Kenanoğlu'nun 9 Aralık 2022 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin otopark alanı içerisinde, aralarında alacak verecek konusu yüzünden çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçak ile Girne’de sakin Yunus Salihoğlu’nun sol karın kısmına bir kez sokmak sureti ile yaralandığını mahkemeye aktardı.

Polis, müşteki Salihoğlu'nun Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi dahiliye servisinde müşahede altına alındığını söyledi. Polis, yaralının önceki gün taburcu edildiğini belirtti.

Güney, zanlı Eray Kenanoğlu mahkeme emri gereği tutuklandığını gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ancak bıçağı attığını söylediği Boğaz Piknik alanında yapılan tüm aramalara rağmen kanıtın bulunmadığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti. 

Mahkeme, 20 bin nakit teminat ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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