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Girne'de Trafik Kazası!

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Girne’de sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücünün 250 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.
Girne'de Trafik Kazası!

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

    16.03.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Hamlet Nkwenyı WAMBONG (E-31) 250 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JG 454 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsiziliği sonucu yolun solundan çıkmış ve bir marketin araç park yeri içerisinde park halinde bulunan JM 381 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmadan etkisiyle, JG 454 plakalı araç yoluna devam edip market önünde bulunan buzluk ve raflara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. JG 454 plakalı araç sürücüsü Hamlet Nkwenyı WAMBONG tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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