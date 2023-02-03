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Girne'de yayanın ölümüne neden olan zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Girne’de karşıdan karşıya geçmekte olan 46 yaşındaki Birsen Güleş’e çarparak, ölümüne neden olan zanlı E.A. soruşturma kapsamında 1 gün tutuklu kalacak.
Girne'de yayanın ölümüne neden olan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Girne’de karşıdan karşıya geçmekte olan 46 yaşındaki Birsen Güleş’e çarparak, ölümüne neden olan zanlı E.A. mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli Polis Çavuşu Nadir Timuçin, 1 Şubat 2023 tarihinde saat 23.15 sıralarında Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde çift şeritli yol içerisinde doğu istikametine doğru 169 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden E.A. (39) yönetimindeki JL 777 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği neticesinde o esnada yolu Kuzey-Güney istikametinde karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Birsen Güleş'e (46) çarpıp 26 metre savrulmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, çarpma sonucu savrulan yayanın yolun karşı şeridine düştüğü esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden M.S.S. (31) yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarptığını aktardı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen Güleş, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirten Timuçin, kazanın ardından E.A.nın olay yerinden kaçtığı bilgisini verdi.

KAZADAN BİR BUÇUK SAAT SONRA TESLİM OLDU

Timuçin, MOBESE kameralarından zanlının kullanımındaki aracın tespit edildiğini ve akabinde aracı zanlının sürdüğüne dair de tespit yapıldıktan sonra zanlının kazadan bir buçuk saat sonra polise giderek, teslim olduğunu ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek MOBESE kameraları ve alınacak ifadeler olduğunu aktaran Timuçin, “Ayrıca Güleş'e henüz otopsi yapılmamıştır ve bu yönde de rapor beklenmektedir. Yürütülen soruşturma aşamasında zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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