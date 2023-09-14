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Girne’den bir efsane geçti

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Moğollar Grubu’nun efsane üyesi Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası akıllardan silinmeyecek bir geceye imza attı.
Girne’den bir efsane geçti

Moğollar Grubu’nun efsane üyesi Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası akıllardan silinmeyecek bir geceye imza attı.

Girne’den bir efsane geçti

Girne Amfitiyatro 13 Eylül Çarşamba akşamı, unutulmayacak bir konsere ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin efsane grubu Moğollar’ın kurucu üyesi Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası’nın sahne aldığı gece, birbirinden özel şarkılar ve sahne şovları ile akıllara kazındı. Nostaljik Yeşilçam filmlerinin unutulmaz eserleri ‘Al yazmalım’, ‘Çiçek Abbas’, ‘Hülya’, ‘Devlerin Aşkı’ gibi şarkıların seslendirildiği gecede, seyirci ile müzisyenler adeta tek ses oldu. ‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında, yaklaşık 2 saat süren konserde zaman zaman duygulu anlar yaşanırken, zaman zaman ise düşündüren mesajlar paylaşıldı…

EMRAH KARACA SÜRPRİZİ

Nostaljik Yeşilçam bestelerinin seslendirilmesinden sonra, sahneye sürpriz sanatçı olarak Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca çıktı. Cahit Berkay ve Moğollar Grubu ile yıllardır birlikte sahne alan Karaca, babası Cem Karaca’nın efsane şarkılarını seslendirdi. Barış Manço’nun da unutulmadığı gecenin sonunda ‘Al yazmalım’ parçası yeniden çalınarak dinleyiciye veda edildi. Grup dakikalarca ayakta alkışlandı.

FESTİVALDE BU HAFTA!

'Girne Arkın Group Fest 23' dolu dolu devam ediyor. Festival programına göre; 14 Eylül Perşembe günü ise LTB Orkestrası Latin Band saat 20:30'da Ramadan Cemil Meydanı'nda sahne alıyor. 15 Eylül Cuma günü saat 20:30'da Reva Grubu, yine Ramadan Cemil Meydanı’nda sahne alırken, saat 21:00'de ise Girne Tiyatro Su'nun sahneye koyduğu Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali' Girne Amfitiyatro'da seyirci ile buluşuyor. 16 Eylül Cumartesi günü 15:30 - 20:30 saatleri arasında, Ramadan Cemil Meydanı'nda Vintage Antika Pazarı kuruluyor. Hafta'nın son etkinliği ise 17 Eylül Pazar günü, Ramadan Cemil Meydanı'nda saat 17:00 - 21:00 arasında çocuk etkinlikleri ile devam edecek.

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