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GKK Komutanı Altan Er, YAŞ kararları uyarınca emekliye sevk edildi

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GKK Komutanı Altan Er, YAŞ kararları uyarınca emekliye sevk edildi
GKK Komutanı Altan Er, YAŞ kararları uyarınca emekliye sevk edildi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ), 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller arasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er de bulunuyor.

Öte yandan YAŞ kararlarına göre; 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Metin Gürak orgeneral, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ise oramiral oldu.

Kara Kuvvetlerinde, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe, Tuğgeneral Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı ise tümgeneralliğe yükseltildi.

Albaylar Subutay Adaş, Ertan İnaltekin, Zafer Uğur, Murat Ataç, Serdar Atasoy, Sebahattin Kalkan, Hüseyin Aziz Çetinkaya, Ahmet Atilla Dündar, Mehmet Ateş, Orhan Akkurt, Rıfat Dönel, Hakan Tutucu, Osman Ziya Elgün, Mustafa Er, Nurettin Hakan Büyükçulha, Mehmet Cihanoğlu, Hasan Paçalı, Ümit Durmaz, Mehmet Doğan, Gürcan Sezengöz, Emin Mehmet Terzioğlu, Kemal Balta, Serdar Gümüşhan, Murat Yalbır, Abdullah Katırcı, Erkan Karan, İsmail Yayan, Mehmet Can Tepedelen, Hasan Basri Erkuzu, İlhan İstanbullu, Abdülkadir Fehmi Bilgin ve Kadir Eğriboyun tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

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