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GKK Yardımcısı Kadir Bayraklı, Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti

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GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı’nın Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.
GKK Yardımcısı Kadir Bayraklı, Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğgeneral Kadir Bayraklı ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin görüşmesinde devam eden Dikmen bölgesindeki çalışmalar ve yol çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.

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