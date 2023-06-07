GKK Yardımcısı Kadir Bayraklı, Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti.
Dikmen Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğgeneral Kadir Bayraklı ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin görüşmesinde devam eden Dikmen bölgesindeki çalışmalar ve yol çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.
Görüşmede karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.