Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) başkanlığına Evren Demirbilek getirildi.



Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği 9. Olağan Genel Kurulu Göçmenköy’deki dernek lokalinde gerçekleşti.



2006 yılında kurularak halk dansları alanında çalışmalarına başlayan GÖÇTAŞ derneği, kültür – sanat alanı başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyetlerine devam ediyor.



Tüzük gereği iki yılda bir yapılan genel kurulda, dernek organlarında yeni görev alacak olan kişiler de belirlendi. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeliği görevlerinin belirlendiği genel kurula, dernek dansçıları ve üyeler katılarak yeni dönem için dernek hedeflerini ve dilek temennilerini içeren görüşleri sundular.



Divan kurulunun oluşumu ile başlayan Genel Kurulda Divan başkanlığına Salim Piyale, sekreterliklerine ise Kemal Tözer ve Fikriye Özsoy seçildi. Genel Kurulda Denetleme Kurulu üyeliğine; Mehmet Hancıoğlu, İbrahim Metbulut, Evren Cem ve Ayşe Özhan seçilirken Disiplin kurulu üyeliğine ise Salim Piyale, Yaşar Gevrek, Fikriye Özsoy ve Bahar Nurluöz seçildi.



Genel Kurul sonrası yapılan ilk toplantı ile 2022 – 2024 döneminde yönetim kurulunda görev yapacak olan kişilerin dağılımı da belirlendi.



Buna göre GÖÇTAŞ derneği yönetim kurulu, Başkan Evren Demirbilek, As Başkan Tahir Hoca, Genel Sekreter Meltem Burgaç, Mali Sekreter Ali Özsoy, Genel Koordinatör Kemal Dirgen Tözer görev alırken, Çağrı Şimşek, Mehmet Kurt, Aysel Karataş ve İclal Nurluöz faal üyelik görevini yürütecek, Selda Orhon, Narin Ağa Batkan, İmren Tözer ise yedek yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.