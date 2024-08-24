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Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yer yer sağanak yağmur veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.
Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Daireden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Ağustos tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava bugün açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, yarın açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazartesi açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, Çarşamba açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, Perşembe açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde ise 31 – 34 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

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