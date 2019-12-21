Gökkuşağı bayrağını indirip, yakan adama 16 yıl hapis cezası

ABD'nin Iowa eyaletinde Adolfo Martinez isimli bir adam, LGBT'lere destek için bir kiliseye asılan gökkuşağı bayrağını indirip, yaktıktan sonra 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Metro'nun aktardığına göre Ames United Kilisesi'nden 11 Haziran'da bayrağı çalan Martinez, bayrağı daha sonra bir striptiz kulübünün önünde ateşe verdi.
Martinez nefret suçu, üçüncü derecede taciz ve dikkatsiz ateş kullanmaktan suçlu bulundu. Homofobik eylemi gerçekleştiren Martinez, hâkim tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gökkuşağı bayrağını çalan ve yakan adam, Haziran'da KCCI'ye verdiği röportajda yaptığıyla "onur" duyduğunu ifade etmişti.
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