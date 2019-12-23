Gönüllü itfaiyeci, kendi evi yanarken komşularının evindeki yangını söndürmek için çalıştı

Eylül ayından beri yangınların sürdüğü Avustralya’da, bir itfaiyeci görevdeyken kendi evinin de alevler içinde olduğunu öğrendi ancak evine gitmek yerine komşularının evindeki yangını söndürmek için çalışmaya devam etti.

Yangınlardan en kötü etkilenen eyaletlerden Yeni Güney Galler’deki Balmoral köyünde yaşayan gönüllü itfaiyeci Russell Scholes, BBC muhabirinin sorularını yanıtladı. Muhabirin, “Çalışırken yangının evinize sıçradığını öğrendiniz dönüp bakmak istemediniz mi” sorusuna, “Vaktim olmadı. Ayrıca, komşuların evini kurtarmakla görevliydim” yanıtını verdi.

Aşırı sıcak nedeniyle köydeki yangınların kontrol etmekte zorlandıklarını anlatan Scholes, “Bize de sıçrayacağını tahmin ediyorduk. Manevi değeri olan şeyler ile resmi evrak ve takı gibi önemli şeyleri güvenli bir yere götürmüştük. Ailem ve hayvanlarım da başka yerde” dedi.

Kendisi için en önemli şeyin hayvanlarının ve ailesinin sağ ve sağlıklı olması olduğunun altını çizen Scholes, “Ben işim başkalarının evindeki yangını söndürmek” ifadelerini kullandı.

Eylül ayından beri yangınlar nedeniyle dokuz kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve yüzlerce dönümlük ormanlık alan yandı.