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Gönyeli-Alayköy Belediyesi personeline çevre eğitimi

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi personeline, Kale Inner Wheel Kulübü’nün Avrupa Birliği Sivil Büyü Ofisi desteğiyle hazırlanan ‘Temiz Çevre İçin Eğitilen Çocuklar’ projesi kapsamında eğitim verildi.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi personeline çevre eğitimi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Çevre Mühendisi İbrahim Alkan tarafından personele “Çevre için Döngüsel Ekonomi” noktasında eğitimler gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Destek projeleri kapsamında Kale İnner Wheel Kulübü tarafından desteklenen temiz çevre için eğitilen çocuklar projesi Gönyeli İlkokulu, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve Çevre Dairesi iş birliği ile sürdürülüyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu eğitimin başında yaptığı konuşmada sürdürülebilir çevrenin temel amaçları olduğunu ifade ederek, belediye olarak bu konuya çok hassas yaklaştıklarını söyledi.

Başkan Amcaoğlu, bu konuya tüm insanlığın ciddi şekilde yaklaşması gerektiğini ifade ederek, Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak üzerlerine düşeni hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Hem sivil toplum örgütleri hem de üniversitelerle iş birliğine açık olduklarını belirten Amcaoğlu, pilot okul olarak seçilen Gönyeli İlkokulu’nda geri dönüşüm noktasında bir bilinçlendirme projesi yapıldığını da kaydetti.

Kaynaktan ayrıştırma konusunda da pilot bölge seçerek harekete geçmek istediklerini söyleyen Amcaoğlu, Kale Inner Wheel Kulübü’ne ve sunumu yapan Çevre Mühendisi İbrahim Alkan’a teşekkür etti.

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