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Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali bu yıl adanın kalbinde: Gönyeli Çemberi’nde (Concorde Otel önü çim alanda) 

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Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali bu yıl adanın kalbinde: Gönyeli Çemberi’nde (Concorde Otel önü çim alanda) 
Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali bu yıl adanın kalbinde: Gönyeli Çemberi’nde (Concorde Otel önü çim alanda) 

ADANIN RİTMİ GÖNYELİ ÇEMBERİ’NDE ATACAK 

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve ülkenin en önemli festivalleri arasında yer alan Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali bu yıl 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor. 

Her yıl Yenikent Belediye Bulvarı’nda yapılan festival, bu yıl farklı bir heyecana ev sahipliği yapacak. Festival, adanın kalbi olarak nitelendirilen ve birçok şehrin birleşim noktası halini alan Gönyeli Çemberi’nde (Concorde Otel önü çim alanda) yapılacak. 

Gönyeli Çemberi binlerce genci ağırlayacak 

Bu yıl Gönyeli Çemberi, binlerce genci ağırlamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden özel sanatçılar, şovlar ve gösterilerle Gönyeli Çemberi gençlerin eğlence haykırışları ile inleyecek. 

Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek festivalde hem polis hem de Gönyeli Alayköy Belediyesi Zabıta Birimi gerek trafik gerekse güvenlik konusunda ciddi önlemler aldı. 

Trafik sıkışıklığı oluşmaması için polis ve belediye görevlileri yeni otopark alanları oluşturarak vatandaşların festivale rahatça ulaşabilmesini sağlayacak. 

 İlk gece KÖFN ve Bengü konseri var 

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’nin ilk gününde saat 16.00’da DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayını yapılacak. Ardından ise saat 17.00’de Erbulut jimnastik gösterisi ile minikler hünerlerini sergileyecek. Festival saat 17.30 Oğulcan Başarı konseri ile devam edecek. 18.45’ta ise dans gösterisi olacak. Gecenin ilk büyük konseri Türkiye’nin son dönemde yıldızı parlayan grubu KÖFN ile gerçekleşecek. Saat 21.30’da ise gecenin final konseri Bengü ile olacak. Gençler Bengü ile birlikte şarkıları hep bir ağızdan söyleyecek. Gecenin sonunda ise DJ performansları olacak.  

Pamela ve İkilem gençleri coşturacak 

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’nin ikinci ve son gününde ise yine güne saat 16.00’da DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayını ile başlanacak. Saat 17.00’de Maskot gösterisi, 17.30’da ise Grup Frekans konseri yapılacak. 18.30 yapılacak Dans Gösterisinin ardından gençlerin sevgilisi Pamela saat 19.00’da gençlerle birlikte olacak. Saat 21.30’da ise yine Türkiye’nin sevilen gruplarından İkilem gençlerle buluşacak. Festival ve gece saat 23.00’deki DJ performansları ile son bulacak. 

Muhteşem yarışmalar gençleri bekliyor 

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali konserler yanı sıra muhteşem yarışmalarla da gençlerin ilgi odağı olacak. İlk gece saat 20.30’da gençler için Rodeo yarışması yapılacak. Kendisine güvenen gençler Rodeo Yarışması’nda kendilerini test edebilecek. 

İkinci gece ise saat 20.30’da Cosplay yarışması düzenlenecek. Kazanana otel konaklama ödülünün verileceği organizasyonda yaratıcılığına ve kostümüne güvenen herkes yarışmada jüri önüne çıkabilecek. Her iki yarışma için duyurular Gönyeli Alayköy Belediye tarafından yapılacak. 

Onlarca aktivite hazırlandı 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlik festivaline ailelerin de katılımı için onlarca aktivite ve stant hazırlandı. Üreten Gençler stantlarından yeme-içme stantlarına, çocuklar için oyunlardan sergi ve atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik yine bu festivalde olacak. 

Amcaoğlu: Gençler için hep daha iyisini planlıyoruz 

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali için uzun süredir hazırlandıklarını ifade ederek bu yıl festivalin Gönyeli Çemberi’nde yapılacak olmasının heyecanını da yaşadıklarını söyledi. 

Her yıl düzenlenen Gençlik Festivali’ni gençlere layık yapabilmek için personelle birlikte uzun süredir çalıştıklarını kaydeden Amcaoğlu, “gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizlerde onlara Gönyeli Alayköy’de çok daha iyi şartlar sunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm ülke gençliği ve kendisini genç hisseden herkesi 22-23 Eylül tarihlerinde Gönyeli Çemberi’ne bekliyoruz. Festivalin güven ve huzur içerisinde geçmesi için işbirliği yapacağımız Polis Genel Müdürlüğü’ne ve bu festivali hazırlamamızda katkısı olan sponsorlarımıza da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu. 

Festivale katkı koyanlar 

Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali’ne katkı koyan kuruluş ve şirketler şöyle: Radyo Juke, Mitoshi co, Turizm Bakanlığı, Concord Hotel, Fly KHY, KKTCELL, Mandella, Beef, Baytech. 

 

22-23 Eylül Gönyeli-Alayköy Gençlik Festivali 

• 22 Eylül Cuma  

16.00 kapı açılışı. 

 16.00 DJ Coşkuner ve Radyo Juke canlı yayını (küçük sahne) 

 17.00 Erbulut jimnastik gösterisi 

 17.30 Oğulcan Başarı konseri 

 18.45 Dans gösterisi (küçük sahne) 

 19.00 Köfn konseri 

 20.30 Rodeo yarışması (küçük sahne) 

 21.30 Bengü konseri 

 23.00 LED ekran DJ 

 00.00 Kapanış 

 

• 23 Eylül Cumartesi  

16.00 kapı açılışı. 

 16.00 DJ Coşkuner ve RadyoJuke canlı yayını (küçük sahne) 

 17.00 Maskot gösterisi ve cosplay provası 

 17.30 Grup Frekans konseri 

 18.30 Dans Gösterisi (küçük sahne) 

 19.00 Pamela konseri 

 20.30 Cosplay yarışması (küçük sahne) 

 21.30 İkilem konseri 

 23.00 LED ekran DJ 

 00.00 Kapanış 

 

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