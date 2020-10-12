Google, Oğuz Atay'ın Doğum Gününü Kutladı

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında Atay'ın doğum günü için hazırlanan "doodle" ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

OĞUZ ATAY

Roman, öykü ve oyun yazarı Oğuz Atay, 12 Ekim 1934'te dünyaya geldi. Atay, TED Ankara Kolejinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi.

Oğuz Atay, 1960 sonrası toplumsal değişim ve aydınların tu­tumuna eleştiriler getirdiği "Tutunamayanlar" romanıyla 1970'te TRT tarafından verilen 1970 Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülünü kazandı. Atay, 13 Aralık 1977'de İstanbul'da yaşama veda etti.

Atay'ın eserleri şöyle:

"Roman: Tutunamayanlar (1971, 1972), Tehlikeli Oyunlar (1973), Bir Bilim Adamının Romanı (1973), Eylembilim (tamamlanma­mış,1998) Öykü: Korkuyu Beklerken (1975) Oyun: Oyunlarla Yaşayanlar (1979-1980) Günlük (1987) Anı: Efendi Kaptan Kurtar Bizi (2005). Topografya (1970)"