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Google ve Yandex’ten 10 Kasım için özel değişiklik!

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Mustafa Kemal Atatürk‘ün ölümünün 80. yılında, 10 Kasım için dünyanın en büyük iki arama motoru olan Google ve Yandex, Ata’yı unutmadı.
Google ve Yandex’ten 10 Kasım için özel değişiklik!

Google ana sayfasında siyah kurdele!

Siyah kurdele Google tarafından sayfanın altına konumlandırıldı. Bunun üzerine gelindiğinde ” Ulu Önder Atatürk’ü saygıyla anıyoruz ” mesajı görüntülenirken, üzerine tıklandığında herhangi bir arama sonucuna vs. yönlendirilmiyor.

Yandex logosu 10 Kasım için değişti!

Yandex ise siyah logonun altına Atatürk’ün ölüm tarihini yazarak bu özel güne dikkat çekiyor. Logo üzerine gelindiğinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası mesajı görüntüleniyor. Logoya tıklayan kullanıcılar bununla ilgili arama sonuçlarına yönlendiriliyorlar.

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