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Google, yapay zeka destekli arama sonuçlarını kullanıma sundu

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Google, arama motorunda tamamen yapay zeka destekli bir arama modu test etmeye başladı. Şirket, bu özelliğin yapay zeka teknolojilerini hızla yaygınlaştırma planının bir parçası olduğunu duyurdu.
Google, yapay zeka destekli arama sonuçlarını kullanıma sundu

Google’ın en yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0 ile çalışan "AI Mode", kullanıcılara doğrudan internetten bilgi sunarak geleneksel bağlantı listesi yerine sohbet benzeri yanıtlar oluşturuyor.

Google, yaptığı açıklamada, “Aklınızdaki her şeyi sorabilir ve yapay zeka destekli faydalı yanıtlar alabilirsiniz. Ayrıca takip soruları sorma ve ilgili web bağlantılarına erişme imkanınız da olacak” ifadelerine yer verdi.

Şirket, AI Mode’un özellikle karmaşık konuları keşfetmek, karşılaştırmalar yapmak ve akıl yürütme gerektiren sorular için daha faydalı olduğunu belirtti.

Yeni yapay zeka özellikleri yaygınlaştırılacak

AI Mode, şu an yalnızca Google One AI Premium abonelerine sunuluyor. Ancak şirket, başarılı olması halinde özelliği daha geniş kitlelere açmayı planlıyor.

Google ayrıca, arama sonuçlarının en üstünde görünen "AI Overviews" özelliğine de güncellemeler getirdi. Bu özellik artık matematik ve kodlama gibi alanlarda daha sık görünecek ve kullanıcıların oturum açmasına gerek kalmadan erişilebilecek.

Bu değişikliklerin, dünya genelinde Google'ı hesaplı ya da hesapsız kullanan yaklaşık 5 milyar kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Yayıncılar ve kullanıcılar endişeli

Google’ın yeni yapay zeka özellikleri, özellikle internet yayıncıları tarafından eleştiriliyor. Yapay zeka yanıtlarının, kullanıcıları Google’da tutarak geleneksel "tıklama bazlı" arama modelini değiştirdiği belirtiliyor.

Çevrim içi eğitim platformu Chegg, Google’ı mahkemeye vererek AI Overviews özelliğinin yönlendirme trafiğini büyük ölçüde düşürdüğünü öne sürdü.

Ayrıca, Google’ın yapay zeka araçları zaman zaman hatalı bilgiler sunması nedeniyle eleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl bazı kullanıcılar, yapay zekanın insanlara taş yemeyi veya pizzaya peyniri yapıştırmak için tutkal kullanmayı önerdiğini paylaşmıştı.

Google, bu tür örneklerin "genel kullanıcı deneyimini yansıtmadığını" savundu.

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