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SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Günde sadece altı dakika yoğun egzersiz beyin gücünü artırıyor

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Yeni bir çalışma, günlük sadece altı dakikalık yoğun egzersizin orta yaştaki insanların beyin gücünü artırabileceğini öne sürdü.
Günde sadece altı dakika yoğun egzersiz beyin gücünü artırıyor

İngiltere’deki University College London’dan (UCL) araştırmacılar, hem orta hem de şiddetli fiziksel aktivitenin, azalan beyin fonksiyonlarını engellemeye yardımcı olmak için hayati önem taşıdığını söyledi.

Egzersiz beyne giden kan akışını artırır ve hafızayı, planlama ve organizasyon gibi zihinsel süreçleri geliştirdiği düşünülen oksijen seviyelerini yükseltir. Bulgulara göre, her gün sadece altı ila yedi dakikalık şiddetli yoğunluklu aktiviteyi, hareketsizlik ile değiştirmek daha güçlü bir bilişsel performansa yol açabilir.

8.500’DEN FAZLA KATILIMCI İNCELENDİ

Daily Mail’in haberine göre, araştırma için, 1970 doğumlu olup çocukluktan yetişkinliğe kadar takip edilen 8.500’den fazla katılımcının verileri incelendi.

Journal of Epidemiology & Community Health’te yayınlanan bulgulara göre, yedi dakikalık uykuyu, şiddetli aktivite ile değiştirmek biliş düzeyinde yüzde 1,2’lik bir iyileşme sağladı.

Öte yandan, sekiz dakikalık yoğun aktiviteyi hareketsiz davranışla değiştirmek, biliş sıralamasında yüzde bir ila iki arasında düşüşle sonuçlandı. Benzer şekilde, yoğun aktiviteleri altı dakikalık hafif yoğunluklu fiziksel aktivite veya yedi dakikalık uyku ile değiştirmek, bilişte yüzde bir ila iki oranında benzer düşüşlere neden oldu.

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