Gündüz uykusunun faydaları neler?

Gündüz birkaç saatlik uykunun faydası uzmanlar tarafından anlatılıyor. Birçok kişi gündüz yapılan şekerlemenin gece uyku düzenini bozduğunu düşünse de araştırmalar farklı söylüyor.

Kaliteli uyku birçok sağlık probleminin önüne geçebilirken gündüz uykusu ise başka sağlıklı etkiler barındırıyor. Elbette ki gündüz vakitlerine gerçekleşen kısa süreli uykulardan bahsediyoruz. Vakit olduğu sürece şekerleme yapmanın yaşlanmayı geciktirmede bile olumlu etkileri bulunuyor.



Londra'da yapılan bir araştırmaya göre gün içerisinde düzenli olarak uyumak, beyin fonksiyonlarında sağlıklı etkiler oluşmasına yardımcı olabiliyor.

Araştırmalara göre gün içerisinde şekerleme yapan insanların beyni 15 santimetreküp daha büyük oluyor. Bu durum da yaşlanmayı 3-6 yıl geciktiriyor.



Birçok kişi için gündüz uykusuna vakit bulmak epey zorlayıcı olabilir. Ancak bilim insanlarına göre gündüzleri yapılan şekerleme yarım saatten daha kısa olmalı.



Özellikle bebekler için önemli olan gündüz uykusunun, gelişim evresi için sağlıklı olduğu biliniyor.



Beynin yaş ilerledikçe küçülmeye başladığını belirten bilim insanları, gündüz uykusu sayesinde yaşlılık hastalıklarının önlenebileceğini söylüyor.

Özellikle alzheimer riskini azaltmak için kısa süreli dinlenmeler, uykular öneriliyor.

Gün içerisindeki aralıklı uykular, duygusal dengeyi sağlamada da etkili bir rol oynayabilir. Araştırmalara göre uyku eksikliği, duygusal durumu tetikleyebilir.



Stres, gerginlik gibi durumlara yol açan bu durum kısa bir şekerlemeyle tepkilerin dengelenmesini sağlar.



Gündüz uykusu, fiziksel performansı artırabilir. Özellikle sporcular arasında yaygınlaşması gereken bu durum, aktifliği artırarak kişilere bir enerji ve uyanıklık yüklenmesini sağlar. Araştırmalara göre öğle uykusunun antrenmanlarda başarıya yol açan katkıları mevcut.