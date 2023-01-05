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Güneşli hava gidiyor yağmur gelliyor

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Hafta sonu sağanak bekleniyor
Güneşli hava gidiyor yağmur gelliyor

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 5 - 11 Ocak tarihleri arasında bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı ve az bulutlu, Cuma az bulutlu, sonrasında ise bulutlu ve sağanak, Çarşamba günü ise gökgürültülü sağnak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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