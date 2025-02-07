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Güney Kıbrıs, antibiyotik dirençli enfeksiyonlarda artışta AB'de dördüncü sırada yer alıyor

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Güney Kıbrıs’ta antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlarda endişe verici artış! ECDC raporuna göre, karbapenem dirençli bakterilerin neden olduğu kan dolaşımı enfeksiyonları yüzde 275,5 arttı. Uzmanlar, acil önlem çağrısı yapıyor.
Güney Kıbrıs, antibiyotik dirençli enfeksiyonlarda artışta AB'de dördüncü sırada yer alıyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) güncellenen raporuna göre, Güney Kıbrıs’ta karbapenem antibiyotiklere dirençli Enterobacterales’in neden olduğu kan dolaşımı enfeksiyonları yüzde 275,5 oranında arttı. Bu oran, Güney Kıbrıs’ı AB ülkeleri arasında dördüncü sıraya yerleştirdi.

Raporda, en yüksek artışın yüzde 744,4 ile Macaristan’da görüldüğü, onu yüzde 300 ile İsveç ve yüzde 277,5 ile Hırvatistan’ın takip ettiği belirtildi.

ECDC, bu antibiyotiğe dirençli bakterilerin hem hastanelerde hem de toplumda yayılma riskinin yüksek olduğunu ve ciddi sağlık tehditleri oluşturduğunu vurguladı. Kurum, enfeksiyonların yüksek ölüm oranlarıyla ilişkili olduğunu belirterek, Avrupa genelinde acil önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

ECDC Baş Bilim İnsanı Piotr Kramarz, “Tedavi seçenekleri oldukça sınırlı. Bu sorunu kontrol altına almak ve hastaları korumak için acil eylem şart” dedi.

Hastanelerde Önlemler Yetersiz

Raporda, birçok hastanede enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin yetersiz olduğu, bu durumun bakterilerin yayılmasını kolaylaştırdığı belirtildi. ECDC, hastaneler arası ve bölgeler arası yayılımın önüne geçmek için AB ülkelerinde daha güçlü koordinasyon ve daha sıkı önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar, yeni antibiyotiklerin etkinliğini korumak ve bu sağlık tehdidine karşı mücadeleyi artırmak için hükümetleri ve sağlık kuruluşlarını daha güçlü adımlar atmaya çağırdı.

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