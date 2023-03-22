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Güney Kıbrıs Avrupa Savunma Örgütü ortak cephane temini iş birliği anlaşmasına imza attı

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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, “Schuman Forum” çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın Avrupa Savunma Örgütü cephane temini iş birliğine katılımı anlaşmasına imza attı.
Güney Kıbrıs Avrupa Savunma Örgütü ortak cephane temini iş birliği anlaşmasına imza attı

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Brüksel’de gerçekleştirilen “Schuman Forum” çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın Avrupa Savunma Örgütü cephane temini iş birliğine katılımı anlaşmasını imzaladı.

Alithia haberi “Kıbrıs Ukrayna’ya Silah Temin Edilmesine Katılmıyor… Ancak Avrupa Savunma Örgütünün Ortak Cephane Siparişlerine Katılıyor” başlık ve spotuyla aktardı.

Yorgallas’ın imza attığı anlaşmanın, Yüksek Temsilci Joseph Borrel’in pazartesi günü ilan ettiği anlaşmanın parametrelerinden biri olduğuna ancak Ukrayna’ya cephane göndermek zorunluluğu olmadığına, her üye ülkenin, katılacağı inisiyatifi seçme hakkı bulunduğuna işaret eden gazete, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya cephane temin edilmesi inisiyatifine katılmayacağını yazdı.

Habere göre Bakan Yorgallas, Güney Kıbrıs olarak sadece, kendi ihtiyacı olan cephane ve diğer malzemeleri temin etmek üzere ortak cephane siparişlerine katılacaklarını söyledi.

Yorgallas pazartesi günü Avrupa Savunması ve AB’de silahlanma alanında iş birliği açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirilen inisiyatifin imza törenine katıldı ve bu çerçevede Güney Kıbrıs’ın savunma alanında iş birliği yaptığı ülkelerden denkleri ile görüşmelerde bulundu.

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