Güney Kıbrıs sürdürülebilir kalkınma hedefleri sıralamasında AB’de sonuncu sırada

Güney Kıbrıs’ın 2025 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’nda (SDR) 167 ülke arasında 56’ıncı; Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ise son sırada bulunduğu kaydedildi.
Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’taki Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağının (SDSN) bu durumla ilgili endişesini belirttiğini ve raporun yaz başında yayımlandığını yazdı.

2015 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta 4,3 puanlık bir iyileşme görüldüğü de belirtilen haberde, bu yılın başında yayımlanan 2025 Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’nda (ESDR) ise Güney Kıbrıs’ın 34 ülke arasında 32’inci sırada yer alarak 62,7 puan aldığı kaydedildi.

Haberde kullanılan farklı yöntemlere rağmen iki raporun sonuçlarının da Güney Kıbrıs’ın sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda ciddi yapısal zayıflıklarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

