  • BIST 4.951,35
  • Altın 1287.117
  • Dolar 20.3936
  • Euro 21.8729
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Güney Kıbrıs ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak tatbikat

» »
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa, savaş gemilerinin katılımıyla Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi.
Güney Kıbrıs ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak tatbikat

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemilerinin, Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdikleri bildirildi.

GKRY Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ALASIA devriye gemisiyle, Fransız Donanması’na ait Languedoc firkateyninin, Akdeniz’de Limasol kenti açıklarında denizde keşif, ileri manevralar çerçevesinde çeşitli taktik hareketleri içeren bir tatbikat icra ettiği belirtildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait 1 AW-139 helikopterinin de manevralara hava desteği sağladığı kaydedilen açıklamada, tatbikatın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun “dost ülkelerin” silahlı kuvvetleri ile geliştirdiği uluslararası ortaklıklar ağının bir parçası olduğu vurgulandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Enerji Bakanı Papanastasiu İsrail’den doğal gaz hedefi ve Afrodit yatağına dair açıklamalarda bulundu28 Mayıs 2023 Pazar 16:10
  • AKEL'den Kıbrıslı Türkler için destek paketi: Hristodulidis’e gönderildi28 Mayıs 2023 Pazar 11:15
  • Suriye’den teknelerle Güney Kıbrıs’a 59 kaçak göçmen27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:17
  • KKTC’deki kiliselerden çalınan iki eser Güney Kıbrıs’a iade edildi27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:24
  • Çin büyükelçisi Maliye Bakanıyla görüştü27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:51
  • Nikos Hristodulidis, Scholz’la gerçekleştirdiği temaslarının sonuçlarından memnun27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:09
  • Rum basını: Nikos Hristodulidis Almanya’dan da istediğini alamadı26 Mayıs 2023 Cuma 14:50
  • Güney Kıbrıs’ta ilaç fiyatlarında artış yaşanıyor26 Mayıs 2023 Cuma 13:37
  • Annita Dimitriu, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştü26 Mayıs 2023 Cuma 11:23
  • Almanya, Kıbrıs'ta müzakerelerin ivme kazanmasına yardımcı olmak istiyor26 Mayıs 2023 Cuma 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti