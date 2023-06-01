Güney Kıbrıs Veteriner Dairesi KKTC’de “koyun-keçi çiçek hastalığı” görülmesi nedeniyle alarma geçti

Alithia gazetesi, daire tarafından yapılan açıklamaya göre, çiçek hastalığının yayılmasının önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbir alındığını ve buna göre hayvanların, bulundukları yerde denetleneceğini ve çiftliklerinden çıkarılmayacağını yazdı.

Gazete, alınan tedbirler çerçevesinde çiftçilere SMS yoluyla, çiçek hastalığı semptomlarıyla ilgili bilgilendirme yapılacağını ve hastalığa karşı bilinçli ve teyakkuzda olmalarının sağlanacağını; ayrıca hayvan veya hayvanlar için ürün taşıyan araçların da araçlarını dezenfekte etmek zorunda olacağını kaydetti.

Haberde, Veteriner Dairesi’nin web sayfasından da bilgilendirici nitelikte içerikler paylaşılacağı ve geçiş kapılarında araçların ilaçlanacağı ifade edildi.