Güney Kıbrıs Yaklaşık 3 Bin Ukraynalı Göçmene Ev Sahipliği Yapıyor

Ukrayna’daki Rus işgalinin başladığı 25 Şubat tarihinden bugüne kadar, Güney Kıbrıs’a 2 bin 935 Ukrayna vatandaşının geldiği haber verildi.



Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum İçişleri Bakanlığı dün bir açıklamada bulunarak, Ukrayna’daki Rus işgalinin başladığı 25 Şubat tarihinden bugüne kadar, hiç problemsiz bir şekilde, Güney Kıbrıs’a 2 bin 935 Ukrayna vatandaşının geldiğini belirtti ve hükümet tarafından bu konuda bir politika belirlenmediğine dair iddiaları ise kabul etmedi.



Rum İçişleri Bakanlığı, hükümetin bu konuda bir politika belirlemediği konusunda dün bir gazetede yer alan haberler dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ukrayna’da meydana gelenlerin aynı zamanda savaş bölgesini terk eden vatandaşların misafir edilmesi ve bu kişilere koruma sağlanması ihtiyacıyla birlikte ortaya çıkan insani krizin, ilk andan itibaren devlet mekanizmalarını harekete geçirdiğini ifade etti.



İçişleri Bakanlığı, bizzat Avrupa Komisyonu tarafından kararlar alınmasından önce, üye devletler arasında ilk olarak, Ukraynalı göçmenlere bazı kolaylıklar sağlanmasını kabul ettiğini de ekledi.



Politis gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs’a ulaşan 2 bin 935 Ukraynalı göçmenden 71’inin geçici koruma statüsü almakla ilgilendiğini, 19 kişinin de siyasi iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı.



Gazeteye göre, İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, pasaportları biten veya yalnızca kimlik gösteren kişilerin dahi Güney Kıbrıs’a giriş yapmalarına izin verdiklerini ekledi.