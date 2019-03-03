Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail üçlü görüşmesinin Pompeo’nun da katılımıyla 20 Mart’ta İsrail’de yapılması planlanıyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında devlet başkanları düzeyinde yapılan üçlü görüşmelere 20 Mart’ta İsrail’de devam edilmesinin planladığı ve buna ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağı haber verildi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında devlet başkanları düzeyinde yapılan üçlü görüşmelere 20 Mart’ta İsrail’de devam edilmesinin planladığı ve buna ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağı haber verildi.

Alithia gazetesi geniş yer ayırdığı haberinde, ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’in, Atina'nın Delfi bölgesinde gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomik Forum çerçevesinde Pompeo’nun da üçlü görüşmeye katılacağını açıkladığını anımsatarak, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de bu gelişmeyi doğruladığını kaydetti.

Açıklamasında bu gelişmeyi gerek Rum kesimi, gerekse de genel olarak üç ülkenin istekleri açısından çok önemli olarak nitelendiren Hristodulidis, bunun güvenoyu teşkil ettiğini savundu.

ENERJİ GÜVENLİĞİ KONUSU

Gazeteye göre dün RİK 3’e yaptığı açıklamalarda, ABD’nin üçlü görüşmeye katılma arzusunun bir süreden bu yana dile getirilmekte olduğunu ifade eden Hristodulidis, buna paralel olarak, Washington’un Doğu Akdeniz’le ilgili artan ilgisine de işaret etti.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın ABD’yle olan istişarelerindeki esas tartışma konularından birinin ve ABD açısından ilgiye sebep olan konunun enerji güvenliği olduğunu ve bunun 20 Mart’ta yapılacak olan görüşmenin temel tartışma konularından biri olacağını da belirtti.

Hristodulidis’in Pompeo’nun da üçlü görüşmeye katılacak olmasını, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB)” 10’uncu parselde hidrokarbon bulunmasıyla ilişkilendirmek istemediğini de yazan gazete, Rum bakanın ABD’nin ilgisinin şimdiki bir şey olmadığını söylediğini iletti.

10’uncu parselde yer alan “Glafkos” hedefindeki keşfe de değinen Hristodulidis, bunu Doğu Akdeniz’in enerji perspektifleri açısından çok önemli bir keşif olarak da nitelendirerek, Rum kesiminin dış politikası ile Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların güçlenmekte olduğunu dile getirdi.

EASTMED

Bir sonraki üçlü görüşmenin ise Girit’te yapılmasının planlandığını ve buna İtalya’nın da katılacağını yazan gazete, EastMed doğal gaz boru hattı projesinin ilerlemesi için gerekli olan devletlerarası anlaşmanın imzalarının burada atılmasının planlandığını da iletti.

Anlaşma metni üzerinde İsrail’in Beerşeba kentinde düzenlenen bir önceki üçlü görüşmede mutabakata varıldığını ve bunun onaylanması için AB’ye gönderildiğini anımsatan gazete, Hristodulidis’in, Avrupa Komisyonu’nun anlaşma taslağına olan tepkisinin olumlu olduğunu söylediğini iletti.

FRANSA, YUNANİSTAN, GÜNEY KIBRIS, MISIR DÖRTLÜ ZİRVESİ

Gazeteye göre Hristodulidis, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında dışişleri bakanları düzeyinde dörtlü bir görüşme yapılmasına dair prosedürlerin de gelişme aşamasında bulunduğunu, öte yandan kısa bir süre içerisinde görüşmenin tarihiyle ilgili bir açıklama yapılacağını ve bunun büyük olasılıkla Paris’te gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hristodulidis, önümüzdeki dönem içerisinde, Lübnan, Ürdün ve Ermenistan’la da üçlü görüşmeler yapılmasının belirlendiğini sözlerine ekledi.

HRİSTODULİDİS KATRUGALOS TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLDİ

Bu arada gazete, Atina'nın Delfi bölgesinde gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomik Forum’a katılmak ve burada konuşma yapmak için Yunanistan’da bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos tarafından, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’la geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşme konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Hristodulidis Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, Katrugalos tarafından Yunanistan hükümetinin referans şartlarının hazırlanması yoluyla müzakerelerin yeniden başlaması için gelişme halinde bulunan çabayla ilgili genel değerlendirmesi, aynı zamanda Katrugalos’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşme ihtimali konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Hristodulidis Katrugalos’la, önümüzdeki dönem içerisinde yapılacak üçlü görüşmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını da ekledi.

HRİSTODULİDİS’İN FORUM’DAKİ KONUŞMASI

Hristodulidis, forum çerçevesinde yaptığı konuşmada ise, Rum Yönetiminin çok temalı yeni politikasının Kıbrıs sorunundaki olguları değiştirdiğini söyleyerek, 1976’dan bu yana ilk kez Kıbrıs sorununun çözümüne bu kadar yaklaşıldığını savundu.

Konuşmasında Yunanistan hükümetine teşekkürlerini sunan Hristodulidis, Türkiye’ye ise, kendisinin de Kıbrıs sorununun çözümünden kazancı olacağını anlaması gerektiği mesajı gönderdi.

EXXON MOBİL BAŞKAN YARDIMCISI DA FORUM’DA KONUŞTU

Gazeteye göre, Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray ise forumda yaptığı konuşmada, Güney Doğu Avrupa’nın doğal gaz tedarik kaynağı olmasına atıfta bulundu.

Aspray konuşmasında “Kıbrıs”, Romanya ve Mısır’da keşfedilen önemli yatakların ardından, aynı zamanda Yunanistan’daki araştırmaların sonuçları beklenirken, AB’nin enerji güvenliğinin ilerletilmesi için, Güney Doğu Avrupa’nın yeni bir temel doğal gaz tedarik kaynağı olarak ortaya çıkması perspektifine işaret etti.

Aspray, 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefiyle ilgili duyduğu memnuniyeti de belirttiği konuşmasında, araştırmaların sürmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.