Güney Kıbrıs’a 2024 yılında gelen turist sayısının 4 milyonu aştığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Otelciler Birliği PASİKSE’nin yıllık genel kurulu çerçevesinde yapılan konuşmalara ve açıklanan verilere geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, PASİKSE Başkanı Thanos Mihailidis yaptığı açıklamada, 2024 yılında, gelen turist sayısının, 3.8 milyon olan 2023 yılına oranla 2024’te yüzde 5.1 artarak 4 milyonu aştığını belirtti.

Mihailidis, 2024 yılında turizm gelirlerinin de arttığını, 3.2 milyar euro gelir elde edildiğini, 2023'te ise bu rakamın 3 milyar euro ile sınırlı kaldığını ifade etti.

Mihailidis, 2024 yılında Polonya’nın 337 bin turistle üçüncü büyük pazarı teşkil ettiğini, ikinci sırada 425 bin ile İsrail, birinci sırada ise 1 milyon 300 binle İngiltere pazarının yer aldığını söyledi.

Otel konaklamaları konusunda ise Mihailidis, otellerde kalan turist oranının yüzde 64 olduğunu, yüzde 34 civarında turistin ise ya KKTC’de ya da Airbnb üzerinden lisanslı olan ve olmayan kiraladıkları yerlerde kaldığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı Nisan ayı verilerine göre Nisan ayında elde edilen turizm gelirinin, 2024 yılının 217 .4 milyon euro olan aynı ayına göre yüzde 39.9 artış göstererek 304.2 milyon euroya yükseldiğini yazdı.

Habere göre, Ocak-Nisan 2025 döneminde turizm gelirleri 582.5 milyon euro şeklinde hesaplanırken 2024 yılının aynı döneminde ise turizm gelirleri 440.7 milyon euro olarak kaydedildi.