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Güney Kıbrıs'a 9 bin 500 aşı daha geliyor…

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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vaka sayılarında düşüş devam ederken aşılmama programı da devam ediyor. Salı günü 9 bin 500 aşının daha Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.
Güney Kıbrıs'a 9 bin 500 aşı daha geliyor…

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan yeni vaka sayısının 129 olduğunu, dört kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtirken aşı programının uygulanmasının ise sürdüğünü aktardı.

Gazete, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 183’e ulaştığını, 174 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

AB’nin anlaşma sağladığı ve Güney Kıbrıs’a da gönderdiği “Pfizer” aşılarının ilk dozunun bugüne kadar 15 bin 322 kişiye yapıldığını aktaran gazete, Salı günü 9 bin 500 aşının daha Güney Kıbrıs’a gelmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

“Moderna” aşısının bin 500 dozluk ikinci kısmının da önümüzdeki günlerde teslim alınmasının beklendiğini belirten gazete, aşı miktarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle uygulamaya konulan yeni aşı programı uyarınca 90 yaş ve üstündeki kişiler için 5 bin 488 randevunun yarından itibaren açılacağını ifade etti.

TRODOS’A AKIN ETTİLER

Gazete bir diğer haberinde ise, karantinada olunmasına karşın Kıbrıslı Rumların Trodos’u ziyaret etmekten geri durmadıklarını ve bölgede yoğun bir kalabalık oluştuğunu yazdı.

Mesaj yoluyla izin alan Kıbrıslı Rumların Trodos’a akın ettiği ve Trodos’un zirvesine giden yolda yoğun bir araç trafiği de yaşandığı vurgulandı.

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